Bus-Crash am Frankfurter Flughafen: Mehrere Verletzte

Frankfurt am Main - Am Frankfurter Flughafen ist es am Montagmorgen zu einem heftigen Unfall gekommen. Ein Linienbus kollidierte zunächst mit einem anderen Bus und prallte anschließend gegen eine Mauer. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt.

Im Bereich des Terminal 1 am Frankfurter Flughafen kam es am Montag zu einem Zusammenprall zweier Linienbusse. (Symbolbild) © 5VISION.NEWS

Einem entsprechenden Polizeibericht zufolge ereignete sich der Unfall gegen 9.35 Uhr im Bereich des Terminal 1.

Demnach stand ein Linienbus zu diesem Zeitpunkt an der Bushaltestelle 21. Beim Anfahren beschleunigte der 30 Jahre alte Busfahrer aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich stark.

Der Bus fuhr daraufhin frontal auf das Heck eines vor ihm wartenden Linienbusses auf.

Anschließend kam es zu einer weiteren Kollision: Das Fahrzeug prallte frontal gegen eine auf der gegenüberliegenden Seite befindliche Mauer.

Durch den Unfall wurden insgesamt vier Personen verletzt. Zwei von ihnen mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

An beiden beteiligten Bussen sowie an der Mauer entstand erheblicher Sachschaden.