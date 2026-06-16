Drogen, Erpressung und mehr: Anklage gegen elf Rocker

Gera/Erfurt - Die Staatsanwaltschaft Gera hat Anklage gegen elf mutmaßliche Mitglieder eines Motorradclubs (MC) erhoben.

Im August 2025 durchsuchten Beamte im Rahmen einer Razzia mehrere Objekte in Südthüringen, Sachsen und Bayern durchsucht. © Steffen Ittig/NEWS5/dpa

Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft laut Landeskriminalamt (LKA) eine ganze Reihe von Straftaten vor, darunter Handel mit Drogen in nicht geringer Menge, schwerer Wohnungseinbruchsdiebstahl sowie besonders schwere räuberische Erpressung bis hin zum erpresserischen Menschenraub.

Drei der Mitglieder sind aktuell in Untersuchungshaft, darunter auch der ehemalige "President" – also quasi der Chef des Clubs. Alle elf Mitglieder sind zwischen 25 und 49 Jahre alt.

Der Anklageerhebung am Landgericht Meiningen sind umfangreiche Ermittlungen des LKA und der für Fälle organisierter Kriminalität zuständigen Staatsanwaltschaft Gera vorausgegangen.

Dazu zählten mehrere Durchsuchungen und Festnahmen im vergangenen Jahr vor allem in Südthüringen, aber auch in Sachsen und Bayern.

Dabei waren Beweismittel und Vermögenswerte beschlagnahmt worden, darunter auch einige Motorräder.