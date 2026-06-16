Zwei Leichen in Bruchsaler Wohnung entdeckt: Hinweise auf gewaltsamen Tod
Von Catharina Zelt
Bruchsal - Seit dem Fund eines toten Ehepaars in einer Bruchsaler Wohnung am Samstag laufen die Ermittlungen. Es gebe noch keine neuen Erkenntnisse, teilte die Polizei am Morgen mit.
Familienangehörige hatten die 82 Jahre alte Frau und deren 66-jährigen Mann laut Staatsanwaltschaft und Polizei am Samstagmorgen in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Heidelsheim entdeckt. Die Polizei wurde daraufhin gegen 13 Uhr verständigt.
Nach aktuellem Stand der Ermittlungen liegen Hinweise auf einen gewaltsamen Tod vor. Eine Einwirkung Dritter werde derzeit aber ausgeschlossen, hieß es vonseiten der Ermittler.
Das Amtsgericht Karlsruhe ordnete die Obduktion der Leichen an. Sie soll im Laufe der Woche vorgenommen werden.
Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar. Offen ist, was in der Wohnung genau geschehen ist. "Die Hintergründe des Vorfalls sowie der Ablauf des Tatgeschehens sind Gegenstand der Ermittlungen", hieß es.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: David Inderlied/dpa