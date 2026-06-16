Zwei Leichen in Bruchsaler Wohnung entdeckt: Hinweise auf gewaltsamen Tod

Bruchsal - Seit dem Fund eines toten Ehepaars in einer Bruchsaler Wohnung am Samstag laufen die Ermittlungen. Es gebe noch keine neuen Erkenntnisse, teilte die Polizei am Morgen mit.

Die Polizei rückte nach dem Leichenfund zu der Wohnung in Bruchsal aus. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Familienangehörige hatten die 82 Jahre alte Frau und deren 66-jährigen Mann laut Staatsanwaltschaft und Polizei am Samstagmorgen in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Heidelsheim entdeckt. Die Polizei wurde daraufhin gegen 13 Uhr verständigt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen liegen Hinweise auf einen gewaltsamen Tod vor. Eine Einwirkung Dritter werde derzeit aber ausgeschlossen, hieß es vonseiten der Ermittler.

Das Amtsgericht Karlsruhe ordnete die Obduktion der Leichen an. Sie soll im Laufe der Woche vorgenommen werden.