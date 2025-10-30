Bus-Fahrgast soll sich hinsetzen, wenig später werden drei Menschen verletzt

Möser - Am Mittwochmittag wurde ein Busfahrer im Jerichower Land von einem Fahrgast angegriffen. Zwei couragierte Passagiere eilten ihm zur Hilfe.

In einem Schienenersatzverkehrbus kam es am Mittwoch zu einer Rangelei. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Gegen 12.45 Uhr stieg ein 26 Jahre alter Mann in den Bus, der als Schienenersatzverkehr auf der Bahnstrecke Biederitz und Möser eingerichtet ist.

Der Busfahrer forderte den Passagier mehrmals dazu auf, sich hinzusetzen. Als er schließlich auf den 26-Jährigen zuging, trat der Fahrgast ihm unvermittelt ins Gesicht.

Wie das Polizeirevier Jerichower Land mitteilte, eilten zwei Männer im Alter von 62 und 65 Jahren dem Busfahrer zur Hilfe und wurden ebenfalls geschlagen.

Durch die Rangelei wurden der Busfahrer, eine weitere Passagierin sowie einer der Helfer verletzt. Letzterer musste ins Krankenhaus gebracht werden, der Busfahrer konnte seinen Dienst fortsetzen.