Bus kollidiert mit mehreren Autos: 45.000 Euro Sachschaden

Wolfsburg - Ein Linienbus kollidierte am Mittwochnachmittag mit gleich mehreren stehenden Fahrzeugen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es kam aber zu einem Sachschaden von rund 45.000 Euro.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. (Symbolbild) © David Young/dpa

Die 66-Jährige Fahrerin war mit ihrem Bus, in dem zum Unfallzeitpunkt keine Passagiere waren, auf der Straße Großer Winkel unterwegs. Bei einem Linksbogen verlor sie die Kontrolle über den Bus und kam rechts von der Straße ab.

Der Grund für den Kontrollverlust ist laut der Polizei bislang noch nicht geklärt.

Dabei stieß sie mit einem geparkten VW zusammen, der durch die Kollision auf einen stehenden Tiguan prallte.

Anschließend durchbrach der Bus außerdem den Zaun der anliegenden Kita und touchierte zwei weitere geparkte Autos, welche auf dem Kindergartenparkplatz standen.

Drei der parkenden Autos mussten abgeschleppt werden und auch der Bus benötigte einen Abschleppwagen.