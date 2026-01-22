Bus kollidiert mit mehreren Autos: 45.000 Euro Sachschaden
Wolfsburg - Ein Linienbus kollidierte am Mittwochnachmittag mit gleich mehreren stehenden Fahrzeugen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es kam aber zu einem Sachschaden von rund 45.000 Euro.
Die 66-Jährige Fahrerin war mit ihrem Bus, in dem zum Unfallzeitpunkt keine Passagiere waren, auf der Straße Großer Winkel unterwegs. Bei einem Linksbogen verlor sie die Kontrolle über den Bus und kam rechts von der Straße ab.
Der Grund für den Kontrollverlust ist laut der Polizei bislang noch nicht geklärt.
Dabei stieß sie mit einem geparkten VW zusammen, der durch die Kollision auf einen stehenden Tiguan prallte.
Anschließend durchbrach der Bus außerdem den Zaun der anliegenden Kita und touchierte zwei weitere geparkte Autos, welche auf dem Kindergartenparkplatz standen.
Drei der parkenden Autos mussten abgeschleppt werden und auch der Bus benötigte einen Abschleppwagen.
Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 45.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.
Titelfoto: David Young/dpa