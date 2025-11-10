Busfahrer in Nauen überfallen: Polizei fahndet mit Foto nach Tatverdächtigen!

Nauen – Die Polizei Brandenburg sucht nach zwei Männern, die einen Busfahrer am Abend des 19. Juni nach einem Streit um ein Ticket attackiert und ausgeraubt haben.

Die Polizeidirektion West sucht diesen Mann im Zusammenhang mit dem Überfall. © Bildmontage: --/Polizei Brandenburg

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Busfahrer die beiden Männer am Abend im Nauener Stadtgebiet mitgenommen. Im Bus kam es zum Streit. Es ging offenbar um eine Nachzahlung und ein ungültiges Ticket.

Nachdem die Männer den Bus am Bahnhof verlassen hatten, schien der Vorfall zunächst beendet.

Als der Fahrer wenig später am Busdepot an der Schranke ausstieg, tauchten die beiden Fahrgäste plötzlich wieder auf und griffen den Mann an.

Mit Faustschlägen gingen sie gemeinsam auf ihn los, bis der Fahrer zu Boden ging. Dann schnappten sich die Angreifer seine Tasche und flüchteten in ein Wohngebiet.

Zeugen eilten dem verletzten Busfahrer zu Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Der Mann konnte nach einer ambulanten Behandlung vor Ort wieder entlassen werden.