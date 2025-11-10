Bombendrohung! Großeinsatz an Forschungseinrichtung im Norden

Lübeck - Alarm in Lübeck! Seit Montagmittag läuft an einer Forschungseinrichtung in der Hansestadt ein größerer Polizeieinsatz.

Die Polizei ist seit Montagmittag am Fraunhofer Institut in Lübeck im Einsatz. Grund ist eine Bombendrohung. (Symbolfoto) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war gegen 13 Uhr bei einer Mitarbeiterin des Fraunhofer Instituts, das sich im Hochschulstadtteil befindet, eine telefonische Bombendrohung eingegangen.

Das Gebäude wurde daraufhin von der alarmierten Polizei umgehend evakuiert - demnach befinden sich aktuell keine Person mehr in dem Gebäude.

Im weiteren Verlauf soll das Institut nun durch Einsatzkräfte und Sprengstoffspürhunde abgesucht werden.