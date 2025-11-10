1.510
Bombendrohung! Großeinsatz an Forschungseinrichtung im Norden
Lübeck - Alarm in Lübeck! Seit Montagmittag läuft an einer Forschungseinrichtung in der Hansestadt ein größerer Polizeieinsatz.
Wie die Polizei mitteilte, war gegen 13 Uhr bei einer Mitarbeiterin des Fraunhofer Instituts, das sich im Hochschulstadtteil befindet, eine telefonische Bombendrohung eingegangen.
Das Gebäude wurde daraufhin von der alarmierten Polizei umgehend evakuiert - demnach befinden sich aktuell keine Person mehr in dem Gebäude.
Im weiteren Verlauf soll das Institut nun durch Einsatzkräfte und Sprengstoffspürhunde abgesucht werden.
Der Bereich rund um das Fraunhofer Institut ist laut der Polizei abgesperrt. Verletzte gab es nach derzeitigen Erkenntnissen bisher nicht.
