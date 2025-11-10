13 Verletzte bei Betriebsfeier: Mann am Grill im Fokus der Ermittler

Straubing - Nach einer Grillfeier mit mehreren Verletzten in Straubing ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen einen 67-Jährigen.

Zahlreiche Gäste der Feier kamen mit hohen Kohlenmonoxid-Werten ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Der Mann hatte während der Betriebsfeier des Straubinger Bauhofs am Grill gestanden.

Wie eine Sprecherin der Polizei erläuterte, müsse aber noch herausgefunden werden, ob noch andere Personen ebenfalls für das Grillen zuständig waren. Auf der Feier mit etwa 50 Teilnehmern hatte sich nach den bisherigen Erkenntnissen zu viel Kohlenmonoxid in der Fahrzeughalle gesammelt, in der gegrillt worden war.

Da die Halle nicht ausreichend belüftet war, verlor ein 85-Jähriger das Bewusstsein. Auch ein 68-Jähriger litt unter Vergiftungs-Beschwerden.

Neben diesen beiden Gästen wurden elf weitere Besucher ins Krankenhaus gebracht, da bei ihnen ebenfalls zu hohe Kohlenmonoxid-Werte festgestellt wurden.