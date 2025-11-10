Hinterhalt im Wald? Mann ins Gesicht geschossen – 22-Jähriger festgenommen

Erlangen - Ein 43-jähriger Mann ist am Sonntagabend in einem Wald bei Erlangen in Mittelfranken angeschossen und lebensgefährlich im Gesicht verletzt worden. Die Ermittler gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus – ein 22-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen einen 22-Jährigen und sucht nach einem weiteren Verdächtigen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wählte das Opfer gegen 17.45 Uhr selbst den Notruf: Er sei angeschossen worden, berichtete er. Einsatzkräfte fanden ihn kurz darauf mit einer Schusswunde im Gesicht im Eggenreuther Weg im Erlanger Stadtteil Bruck.

Der 43-Jährige wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch in der Nacht notoperiert wurde. Mittlerweile befinde er sich den Angaben zufolge außer Lebensgefahr, werde aber weiterhin intensivmedizinisch betreut.

Ersten Ermittlungen zufolge soll sich der 43-Jährige mit zwei weiteren Männern in einem Waldstück nordöstlich des Eggenreuther Wegs getroffen haben. Dabei sei auf ihn geschossen worden.

Eine groß angelegte Fahndung verlief zunächst erfolglos, doch den Ermittlern gelang es, einen der beiden beschriebenen Männer zu identifizieren und festzunehmen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 22-jährigen Deutschen.

Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen ihn. Am Montag soll ein Ermittlungsrichter darüber entscheiden, ob der 22-Jährige in U-Haft muss.