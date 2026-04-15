Busfahrer übersieht Ford: Autofahrer schwer verletzt
Neundorf (bei Schleiz) - Im Saale-Orla-Kreis hat es am Dienstagnachmittag einen Unfall zwischen einem Reisebus und einem Auto gegeben.
Der Zusammenstoß hatte sich laut Polizeiangaben gegen 16.50 Uhr auf der Landstraße 1103 zwischen Görkwitz und Crispendorf zugetragen.
Demnach hatte der 37-jährige Busfahrer beim Abbiegen an einer Kreuzung bei Neundorf (bei Schleiz) einen entgegenkommenden Ford übersehen und war mit diesem zusammengekracht.
Während der 61-jährige Autofahrer schwer verletzt wurde, blieb der Busfahrer unverletzt. Von den 32 Insassen im Reisebus wurde nur eine 74-Jährige leicht verletzt.
Am Bus entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Nichtsdestotrotz hatte der Reisebus anschließend seine Fahrt fortsetzen können, teilten die Beamten mit.
Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich kurzzeitig gesperrt gewesen.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Schleiz