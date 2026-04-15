Busfahrer übersieht Ford: Autofahrer schwer verletzt

Neundorf (bei Schleiz) - Im Saale-Orla-Kreis hat es am Dienstagnachmittag einen Unfall zwischen einem Reisebus und einem Auto gegeben.

Der Ford wurde im Frontbereich stark zerstört. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Schleiz

Der Zusammenstoß hatte sich laut Polizeiangaben gegen 16.50 Uhr auf der Landstraße 1103 zwischen Görkwitz und Crispendorf zugetragen.

Demnach hatte der 37-jährige Busfahrer beim Abbiegen an einer Kreuzung bei Neundorf (bei Schleiz) einen entgegenkommenden Ford übersehen und war mit diesem zusammengekracht.

Während der 61-jährige Autofahrer schwer verletzt wurde, blieb der Busfahrer unverletzt. Von den 32 Insassen im Reisebus wurde nur eine 74-Jährige leicht verletzt.

Am Bus entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Nichtsdestotrotz hatte der Reisebus anschließend seine Fahrt fortsetzen können, teilten die Beamten mit.