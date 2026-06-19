Busfahrer übersieht Schmalspurbahn: Drei Schulkinder nach Vollbremsung verletzt

Olbersdorf - Im sächsischen Olbersdorf (Landkreis Görlitz) kam es am Freitagmittag zu einem gefährlichen Zwischenfall. Ein vollbesetzter Linienbus konnte gerade noch einen Crash mit einer Bahn verhindern.

Ein Linienbus stieß in Olbersdorf beinahe mit der Zittauer Schmalspurbahn zusammen. © xcitepress

Der Linienbus war gegen 12.30 Uhr auf der Arthur-Neumann-Straße unterwegs, als die Ampel am Bahnübergang auf Rot sprang und den Verkehr so eigentlich stoppen sollte.

Der 45-jährige Busfahrer fuhr dennoch weiter und übersah offenbar die heranfahrende Zittauer Schmalspurbahn.

Wie die Polizei mitteilte, legte der Bus in letzter Sekunde eine Vollbremsung hin und konnte den Zusammenstoß verhindern.