Busfahrer übersieht Schmalspurbahn: Drei Schulkinder nach Vollbremsung verletzt
Olbersdorf - Im sächsischen Olbersdorf (Landkreis Görlitz) kam es am Freitagmittag zu einem gefährlichen Zwischenfall. Ein vollbesetzter Linienbus konnte gerade noch einen Crash mit einer Bahn verhindern.
Der Linienbus war gegen 12.30 Uhr auf der Arthur-Neumann-Straße unterwegs, als die Ampel am Bahnübergang auf Rot sprang und den Verkehr so eigentlich stoppen sollte.
Der 45-jährige Busfahrer fuhr dennoch weiter und übersah offenbar die heranfahrende Zittauer Schmalspurbahn.
Wie die Polizei mitteilte, legte der Bus in letzter Sekunde eine Vollbremsung hin und konnte den Zusammenstoß verhindern.
Allerdings verletzten sich im Zuge der Notbremsung ein zehn- und 14-jähriges Mädchen sowie ein 13 Jahre alter Junge im Bus. Sie wurden zunächst vor Ort von Rettungssanitätern versorgt, zwei der Kinder wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.
Ein Sachschaden entstand laut Polizei nicht. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen.
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