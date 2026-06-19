Frau setzt 30 gefräßige Nacktschnecken ins Hochbeet der Nachbarn, die rufen die Polizei

Görlitz - So mancher Nachbarschaftskrieg eskaliert bis hin zum Biowaffeneinsatz: So ermittelt die Polizei in Görlitz jetzt gegen eine Dame (60). Sie soll ein Beet in der Nachbarschaft mittels Dutzender Nacktschnecken vernichtet haben.

Knappe 30 Schnecken soll eine Frau (60) im Hochbeet der Nachbarn ausgesetzt haben. (Symbolfoto) © Rolf Poss/Imago

Gartenfreunde fürchten sie: Wenn die gefräßigen braunen Biester ihren Hunger stillen, ist es meist das Ende eines Pflanzenlebens. Entsprechend fassungslos dürften die Besitzer eines Hochbeets in Görlitz gewesen sein: Gegen 21.15 Uhr mussten sie vom Fenster aus beobachten, wie die Frau sich an den Pflanzen vergriff und sich auch durch Rufe nicht aufhalten ließ.

Am Beet angekommen, erkannte die Besitzerin dann recht schnell, was da geschehen war: Gut 30 Nacktschnecken waren im Beet platziert. Schnell entfernte sie die gefräßigen Tiere, doch offenbar wurde einige übersehen.

Am nächsten Tag waren Kräuter und Blumen im Wert von 20 Euro weggefressen. So rief die Gärtnerin dann die Polizei - die ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und geht von einem Nachbarschaftsstreit als Motiv aus.