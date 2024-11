Am Halloween-Abend: Busfahrer wird plötzlich mit Eiern beschmissen

Auch bei Verkehrskontrollen habe sich gezeigt, dass "nicht nur harmlose Gespenster und fröhliche Geister unterwegs" waren. In Hagen kontrollierten die Beamten 449 Personen und sprachen in 167 Fällen Platzverweise aus. Die Nacht sei überwiegend ruhig verlaufen, bilanzierte die Polizei dort.

In der Altstadt warfen Jugendliche aus einem Bus heraus Böller auf Passanten. "Dadurch wurde eine Frau leicht am Fuß verletzt." Die Tatverdächtigen flüchteten, man habe Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz gegen Unbekannt gefertigt.

In einem Bus in Gelsenkirchen beispielsweise bewarfen Jugendliche sich gegenseitig und auch den Busfahrer nach dessen Aussage mit Eiern, wie die Polizei mitteilte.

Wegen zunehmender Probleme mit Sachbeschädigungen und Drohungen an Halloween hatte sich die Polizei in Nordrhein-Westfalen besonders auf das Gruselfest vorbereitet. Im vergangenen Jahr hatte es in der Halloween-Nacht in mehreren Städten Vandalismus und Ruhestörungen gegeben.