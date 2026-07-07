Buttersäure-Anschlag auf Biergarten: Eigentümer verletzt

Gößweinstein - In einem überdachten Biergarten im Landkreis Forchheim ist eine übel riechende Substanz verteilt worden. Die Polizei vermutet, dass es sich um Buttersäure handelt.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen bislang unbekannte Täter die Substanz in der Nacht zum Sonntag verteilt haben. Anwohner bemerkten den Geruch laut Polizei am Sonntagmorgen gegen 9.15 Uhr.

Der Eigentümer des Biergartens in der Petzoldstaße in Gößweinstein hat demnach bei der Suche nach der Ursache Säure eingeatmet und anschließend über Reizungen in Hals und Rachen geklagt.

Weitere Verletzte gebe es nicht.