Buttersäure! Feuerwehr sperrt Rathauseingang, Mitarbeiterin im Krankenhaus

Troisdorf - Am Haupteingang des Rathauses in Troisdorf ( Rhein-Sieg-Kreis ) ist am Morgen Buttersäure entdeckt worden.

Buttersäure vor dem Rathaus hat am Montagmorgen die Einsatzkräfte in Troisdorf beschäftigt. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Mitarbeiter alarmierten daraufhin die Feuerwehr, wie ein Sprecher der Stadt sagte. Der vordere Bereich des Rathauses wurde demnach abgesperrt.

Eine Mitarbeiterin wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Näheres zu ihrem gesundheitlichen Zustand sei derzeit nicht bekannt.

Die Buttersäure wurde laut Stadtsprecher auf dem Boden vor dem Rathaus festgestellt, außerdem an den Briefkästen.

Bisher sei unklar, ob auch die Fraktionsbriefkästen betroffen seien. Der Betrieb im Rathaus laufe weiter. Die Bürgerinnen und Bürger werden laut Stadt am Hintereingang in Empfang genommen.

Wann der Bereich wieder für alle zugänglich gemacht wird, war zunächst unklar. Nach ersten Messungen bestehe keine Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger.