ICE kollidiert mit Bagger: Bahnstrecke bei Gelnhausen gesperrt

Gelnhausen - Im Bereich des Bahnhofs Gelnhausen ( Südosthessen ) ist ein ICE auf der Strecke Hanau in Richtung Fulda mit einem Bagger zusammengestoßen. Aktuell laufen weitere Unfallmaßnahmen.

Der ICE erlitt durch den Zusammenstoß einen Schaden am linken vorderen Zugteil. © 5VISION.NEWS

Bei der Kollision zwischen ICE und Bagger auf der Bahnstrecke östlich von Frankfurt ist der Fahrer des Baggers leicht verletzt worden.

Wie genau sich der Unfall ereignete, ist nach Angaben eines Bundespolizeisprechers noch unklar.

Von den rund 650 Fahrgästen des ICE sei nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden. Derzeit sei die Strecke für den Bahnverkehr gesperrt.

Der ICE wurde bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren kann und abgeschleppt werden muss.