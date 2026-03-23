Weil ihm der Aufzug zu voll war: Rentner schlägt Frau mit Faust ins Gesicht
Von Aaron Klein, Benedikt Zinsmeister
Nürnberg - Ein überfüllter Aufzug, ein Faustschlag und eine offene Wunde: Ein Rentner hat am Nürnberger Hauptbahnhof die Nerven verloren und ist gewalttätig geworden.
Der Vorfall ereignete sich laut Angaben der Bundespolizei am Sonntagnachmittag im Westtunnel des Nürnberger Hauptbahnhofs.
Da eine 59-jährige Frau ohne festen Wohnsitz ihr gesamtes Hab und Gut mit sich trug, habe sie in einem Aufzug die gesamte Kabine belegt.
Ein 78-Jähriger habe sich dennoch in den Lift zwängen wollen, wogegen sich die Frau den Angaben zufolge wehrte.
In der Folge eskalierte der Streit und der Mann wurde handgreiflich: Er schlug der Frau mit der rechten Faust ins Gesicht. Die 59-Jährige erlitt dabei eine Platzwunde über dem Auge.
Eine Streife der Bundespolizei wurde auf die Situation aufmerksam. Mithilfe von Überwachungskameras konnte der Vorfall nachvollzogen werden.
Eine Behandlung ihrer Wunde lehnte die 59-Jährige ab. Gegen den Angreifer, der bislang noch nie polizeilich in Erscheinung getreten war, wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa