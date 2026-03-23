Weil ihm der Aufzug zu voll war: Rentner schlägt Frau mit Faust ins Gesicht

Nürnberg - Ein überfüllter Aufzug, ein Faustschlag und eine offene Wunde: Ein Rentner hat am Nürnberger Hauptbahnhof die Nerven verloren und ist gewalttätig geworden.

Die Bundespolizei wurde auf den gewalttätigen Streit am Nürnberger Hauptbahnhof aufmerksam und schritt ein. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der Vorfall ereignete sich laut Angaben der Bundespolizei am Sonntagnachmittag im Westtunnel des Nürnberger Hauptbahnhofs.

Da eine 59-jährige Frau ohne festen Wohnsitz ihr gesamtes Hab und Gut mit sich trug, habe sie in einem Aufzug die gesamte Kabine belegt.

Ein 78-Jähriger habe sich dennoch in den Lift zwängen wollen, wogegen sich die Frau den Angaben zufolge wehrte.

In der Folge eskalierte der Streit und der Mann wurde handgreiflich: Er schlug der Frau mit der rechten Faust ins Gesicht. Die 59-Jährige erlitt dabei eine Platzwunde über dem Auge.

Eine Streife der Bundespolizei wurde auf die Situation aufmerksam. Mithilfe von Überwachungskameras konnte der Vorfall nachvollzogen werden.