14-Jährige soll in Jugendzentrum von mehreren Jungen vergewaltigt worden sein

Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt nach einem Vorfall in einem Jugendzentrum wegen des Verdachts der Vergewaltigung gegen mehrere Jugendliche.

Von Jana Steger, Britta Körber Stade/Gnarrenburg - Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt nach einem Vorfall in einem Jugendzentrum wegen des Verdachts der Vergewaltigung gegen mehrere Jugendliche.

In Gnarrenburg wird nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung in einem Jugendzentrum ermittelt. © NEWS5 / Sebastian Peters Drei Jungen sollen eine 14-Jährige in Gnarrenburg missbraucht und Videoaufnahmen veröffentlicht haben, berichtete zuerst die "Bild"-Zeitung. "Das ist ein laufendes Verfahren, es sind Minderjährige betroffen", bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag. Die Ermittlungen würden wegen der Beteiligung von Jugendlichen mit der notwendigen Beschleunigung behandelt, sagte sie. Es sei nicht abzusehen, wie lange sie noch dauerten. Es gilt die Unschuldsvermutung. "Zu den konkreten Vorwürfen und weiteren Details des Ermittlungsverfahrens können wir derzeit aus Gründen des Jugendschutzes und um die Ermittlungen nicht zu gefährden, keine Auskünfte erteilen", so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage von TAG24. Polizeimeldungen Irre Slalom-Fahrt durch Offenbach: Junger Raser innerorts mit über 100 km/h erwischt Die Mutter des Mädchens hatte den Fall öffentlich gemacht, nachdem sie die Videos auf dem Handy der Tochter gesehen hatte und die Familie nach eigener Aussage keine Hilfe in der Gemeinde bekommen habe.

Alle drei Beschuldigten zum Tatzeipunkt minderjährig

Das Gnarrenburger Jugendzentrum wird von der evangelischen Kirche und der Gemeinde betrieben, ein Diakon soll an dem Tag im Haus gewesen sein. Alle drei Beschuldigten sollen dem Vernehmen nach zum Tatzeitpunkt minderjährig gewesen sein. Die Mutter hatte von einem möglicherweise ähnlich gelagerten Fall in Berlin erfahren und sieht Parallelen in der aus ihrer Sicht fehlenden Aufarbeitung. In Berlin soll eine 16-Jährige von Jugendlichen Ende 2025 vergewaltigt und später bedrängt worden sein - die Polizei erfuhr davon erst im Februar durch die Anzeige des Vaters. Weder die Einrichtung noch später das zuständige Jugendamt des Bezirks Neukölln erstatteten zunächst Anzeige. Inzwischen ermitteln Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft Berlin. Der Jugendclub ist geschlossen.

Jugendzentrum weist Vorwurf des Schweigens zurück