Buttersäure! Feuerwehr sperrt Rathauseingang, vier Mitarbeiter im Krankenhaus

Mitarbeiter alarmieren die Feuerwehr, nachdem vor dem Rathaus in Troisdorf eine unbekannte Flüssigkeit festgestellt wurde. Das Gebäude wird vorübergehend abgesperrt.

Von Jule Prietzel

Troisdorf - Am Haupteingang des Rathauses in Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis) ist am Morgen Buttersäure entdeckt worden.

Buttersäure vor dem Rathaus hat am Montagmorgen die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Troisdorf beschäftigt.
Buttersäure vor dem Rathaus hat am Montagmorgen die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Troisdorf beschäftigt.  © Markus Böhm

Mitarbeiter alarmierten daraufhin die Feuerwehr, wie ein Sprecher der Stadt sagte. Der vordere Bereich des Rathauses wurde demnach abgesperrt.

Vier Mitarbeiter seien mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem sie über Übelkeit und Kopfschmerzen geklagt hatten. Inzwischen seien alle Betroffenen wieder entlassen worden und wohlauf.

Die Buttersäure wurde laut Stadtsprecher auf dem Boden vor dem Rathaus festgestellt, außerdem an den Briefkästen.

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Bisher sei unklar, ob auch die Fraktionsbriefkästen betroffen seien. Der Betrieb im Rathaus laufe weiter. Die Bürgerinnen und Bürger werden laut Stadt am Hintereingang in Empfang genommen.

Der vordere Bereich des Rathauses wurde vorübergehend abgesperrt. Die Bürgerinnen und Bürger wurden laut Stadt zwischenzeitig am Hintereingang in Empfang genommen. Mittlerweile wurde die Sperrung aufgehoben.

An den Briefkästen des Krankenhauses wurde die Flüssigkeit festgestellt.
An den Briefkästen des Krankenhauses wurde die Flüssigkeit festgestellt.  © Marius Fuhrmann

Nach ersten Messungen bestehe keine Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger. Buttersäure ist eine farblose Flüssigkeit, die für ihren unangenehmen, extrem beißenden Geruch bekannt ist. Oft wird er mit Erbrochenem oder Fäulnis verglichen.

Erstmeldung: 11.53 Uhr, Update: 17.01 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Markus Böhm, Marius Fuhrmann

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