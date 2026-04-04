"Carfreitag" an der Soundröhre: Polizei bemängelt jedes dritte Auto

Elbingerode - Für Tuning- und Autofans verwandelte sich an der sogenannten "Soundröhre" an der Rappbodetalsperre im Harz der Karfreitag zum "Carfreitag". Auch die Polizei war vor Ort und zieht Bilanz.

Die Polizei hat vor Ort 267 Autos kontrolliert. © Polizeirevier Harz

Wer die Rappbodetalsperre besucht, erhält einen schönen Blick auf die Harzregion und bekommt unter anderem mit einer Seilrutsche und einer langen Hängebrücke den einen oder anderen Rausch an Adrenalin.

Am "Carfreitag" steht dort allerdings ein kleiner Tunnel im Mittelpunkt. Aufgrund des Halls nutzen Auto- sowie Motorradfahrer die sogenannte Soundröhre, um einmal kräftig den Motor aufdrehen zu können. Gleichzeitig präsentiert jeder der Besucher sein Schmuckstück auf zwei oder vier Rädern.

Seit Jahren nutzt dies auch die Polizei und schaut mit mehreren Einsatzkräften vorbei, um einerseits für Ordnung zu sorgen und andererseits die PS-starken Boliden zu kontrollieren.

Am Freitag wurden insgesamt 267 Wagen überprüft. Davon wurden 89 beanstandet, also jeder dritte. Auch die Geschwindigkeit am und im Tunnel wurde kontrolliert. Bei erlaubten 30 Kilometern pro Stunde schaffte es ein Autofahrer, mit 62 km/h erwischt zu werden. Ihm droht jetzt ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und ein Punkt in Flensburg.