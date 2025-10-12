CFC-Fan geschlagen und beklaut

Gersdorf - In Gersdorf (Landkreis Zwickau ) ist in der Nacht zu Sonntag ein 19-Jähriger beklaut worden.

In Gersdorf ist ein 19-Jähriger beklaut und geschlagen worden. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Laut Polizei kam es im Umfeld der Kirmes zu der Raubstraftat. Gegen 2 Uhr war der 19-Jährige mit zwei Freunden auf der Hauptstraße auf dem Nachhauseweg.

"Plötzlich traten drei unbekannte männliche Personen der Gruppe entgegen. Sie forderten den 19-Jährigen auf, seine Fanartikel des Chemnitzer FC herauszugeben. Da er dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde der 19-Jährige zu Boden geschubst und ins Gesicht geschlagen", so die Polizei am Sonntag.

Die Unbekannten nahmen sich die Kleidungsstücke und flohen. Der Wert der Beute beläuft sich auf 75 Euro.