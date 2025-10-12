CFC-Fan geschlagen und beklaut
Gersdorf - In Gersdorf (Landkreis Zwickau) ist in der Nacht zu Sonntag ein 19-Jähriger beklaut worden.
Laut Polizei kam es im Umfeld der Kirmes zu der Raubstraftat. Gegen 2 Uhr war der 19-Jährige mit zwei Freunden auf der Hauptstraße auf dem Nachhauseweg.
"Plötzlich traten drei unbekannte männliche Personen der Gruppe entgegen. Sie forderten den 19-Jährigen auf, seine Fanartikel des Chemnitzer FC herauszugeben. Da er dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde der 19-Jährige zu Boden geschubst und ins Gesicht geschlagen", so die Polizei am Sonntag.
Die Unbekannten nahmen sich die Kleidungsstücke und flohen. Der Wert der Beute beläuft sich auf 75 Euro.
Es werden Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern oder auch zum Verbleib der gestohlenen Sachen geben können.
Wendet Euch damit an die Kriminalpolizeiinspektion Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428 4480.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa