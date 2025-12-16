Mann bedroht Rettungskräfte: Spezialkräfte im Einsatz

Rostock - In Rostock hat ein 47-Jähriger am Dienstagmittag Rettungskräfte bedroht. Die Retter riefen Spezialkräfte der Polizei zur Unterstützung.

Die Retter riefen Spezialkräfte der Polizei zur Unterstützung. © Stefan Tretropp

Gegen 11.30 Uhr habe der Mann zunächst Drohungen gegen Einsatzkräfte in seiner Wohnung in der Rügener Straße ausgesprochen, teilte die Polizei mit. Als diese sich daraufhin zurückzogen, verschanzte sich der Mann in den Räumlichkeiten.

In der Wohnung habe sich zudem der 25-jährige Sohn des Mannes befunden. "Es bestand zunächst die Gefahr der Selbst- sowie der Fremdgefährdung", so die Polizei.

Kräfte der Feuerwehr und Spezialeinsatzkräfte der Polizei wurden hinzugezogen. Die Feuerwehr brachte vorsorglich Sprungtücher vor dem Gebäude in Stellung.

Noch bevor die Spezialkräfte die Wohnung stürmen konnte, öffnete schließlich der Sohn die Tür. Der 47-Jährige wurde widerstandslos unter Kontrolle gebracht. Offenbar habe er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, so die Polizei.