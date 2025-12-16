Polizeieinsatz in Stendal: Zeugen melden mögliche Schüsse

Stendal - Seit Dienstagvormittag ist die Polizei in Stendal im Einsatz. Zeugen hatten mögliche Schüsse gemeldet.

Der Gefahrenbereich wurde abgesperrt. (Symbolfoto) © David Young/dpa

Ersten Informationen der Polizei Stendal zufolge wurden den Beamten gegen 11.48 Uhr Knallgeräusche im Bereich der Grabenstraße gemeldet. Zeugen vermuteten, dass es sich um Schüsse gehandelt haben könnte.

Die Polizei konnte wenig später die Identität eines möglichen männlichen Tatverdächtigen feststellen. Dieser sei bereits polizeibekannt, hieß es weiter.

Der Bereich um die Grabenstraße wurde zur Gefahrenabwehr weiträumig abgesperrt und Spezialkräfte des Landeskriminalamtes wurden hinzugezogen.