Polizeieinsatz in Stendal: Zeugen melden mögliche Schüsse
Stendal - Seit Dienstagvormittag ist die Polizei in Stendal im Einsatz. Zeugen hatten mögliche Schüsse gemeldet.
Ersten Informationen der Polizei Stendal zufolge wurden den Beamten gegen 11.48 Uhr Knallgeräusche im Bereich der Grabenstraße gemeldet. Zeugen vermuteten, dass es sich um Schüsse gehandelt haben könnte.
Die Polizei konnte wenig später die Identität eines möglichen männlichen Tatverdächtigen feststellen. Dieser sei bereits polizeibekannt, hieß es weiter.
Der Bereich um die Grabenstraße wurde zur Gefahrenabwehr weiträumig abgesperrt und Spezialkräfte des Landeskriminalamtes wurden hinzugezogen.
Sachschäden wurden bisher nicht bekannt. Ebenfalls wurden bislang auch keine Personen verletzt. Die polizeilichen Maßnahmen dauern weiterhin an.
