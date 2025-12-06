Chemikalien-Fund in Spandau: Polizei nimmt 55-Jährigen fest

In Berlin-Spandau hat die Polizei in der Wohnung eines 55-Jährigen chemische Substanzen entdeckt und sichergestellt.

Von Laura Voigt

Die gefundenen Chemikalien werden nun untersucht. (Symbolbild)
Seine 39-jährige Ehefrau alarmierte zuvor die Ermittler.

Noch bevor die Beamten die Wohnung im Barmbeker Weg durchsuchen konnten, stießen sie in der Nähe auf den 55-Jährigen und nahmen ihn sofort fest.

Für die Durchsuchung der Wohnung und der Chemikalien wurden Spezialisten des Landeskriminalamts hinzugezogen.

Der Mann wurde währenddessen in einer psychiatrischen Klinik stationär aufgenommen.

Die gefundenen und sichergestellten Chemikalien werden nun vom Sprengstoff-Fachkommissariat des Landeskriminalamts untersucht.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

