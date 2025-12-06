Chemikalien-Fund in Spandau: Polizei nimmt 55-Jährigen fest

Berlin - In Berlin-Spandau hat die Polizei in der Wohnung eines 55-Jährigen chemische Substanzen entdeckt und sichergestellt.

Die gefundenen Chemikalien werden nun untersucht. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Seine 39-jährige Ehefrau alarmierte zuvor die Ermittler.

Noch bevor die Beamten die Wohnung im Barmbeker Weg durchsuchen konnten, stießen sie in der Nähe auf den 55-Jährigen und nahmen ihn sofort fest.

Für die Durchsuchung der Wohnung und der Chemikalien wurden Spezialisten des Landeskriminalamts hinzugezogen.

Der Mann wurde währenddessen in einer psychiatrischen Klinik stationär aufgenommen.

