Seniorin bei Handtaschenraub verletzt - Täter flüchtig

Berlin - Ein bislang Unbekannter riss am Freitagnachmittag einer Seniorin in Berlin-Neukölln die Handtasche aus der Hand und verletzte sie dabei. Anschließend flüchtete er.

Bei dem Raub zog sich die Seniorin (86) eine Kopfverletzung zu. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Nach bisherigen Ermittlungen schlenderte die 86-Jährige gegen 17 Uhr von der Sonnenallee in die Kleingartenanlage "Kolonie Friedenstal".

Kurz hinter dem Eingangstor packte ein Unbekannter die Frau von hinten, riss ihr die Handtasche aus der Hand und flüchtete damit.

Die Seniorin stürzte daraufhin und zog sich eine Verletzung am Kopf zu.

Sie wurde von hinzugerufenen Rettungskräften in eine Klinik gebracht.