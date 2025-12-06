Vier Promille im Blut und Kind (8) auf Rücksitz: Polizei zieht Suff-Fahrer aus dem Verkehr

Neckarbischofsheim - Ohne Licht, mit einem Kind im Auto und vier Promille Alkohol im Blut ist ein 42 Jahre alter Autofahrer von der Polizei in Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis) gestoppt worden.

Der 42-Jährige wollte noch mit der Polizei verhandeln, doch die Beamten hatten darauf keine Lust. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Zeugen waren auf das Auto aufmerksam geworden, weil es am Freitagabend mit Schlangenlinien durch die Gegend fuhr.

Zu der auffälligen Fahrweise stellten die Beamten bereits vor der Kontrolle fest, dass der Fahrer das Licht an seinem Auto nicht eingeschaltet hatte.

"Als die Beamten bei der Kontrolle noch dazu starken Alkoholgeruch wahrnahmen, wurden dem Herrn die weiteren polizeilichen Maßnahmen erklärt", hieß es in der Pressemitteilung. Dabei fiel auch auf, dass sich in dem Fahrzeug ein acht Jahre altes Kind auf der Rückbank saß.

Der Mann versuchte laut Polizei, die Maßnahmen noch abzuwenden. So sagte er, dass er sein Auto stehen lassen und nach Hause laufen könne. Das ließen die Beamten nicht zu.