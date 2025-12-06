Lärmbeschwerde eskaliert: SEK stürmt Wohnung eines 43-Jährigen

Berlin - Ein Lärm-Anruf bei der Polizei in Berlin-Steglitz endete überraschend in einem Einsatz des SEK.

Die SEK-Beamten stürmten die Wohnung des 43-Jährigen. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Auslöser war ein 43-Jähriger, der am Samstagmorgen gegen 2 Uhr in seiner Erdgeschosswohnung zu laute Musik abspielte, erklärte die Polizei.

Als die alarmierten Beamten sich über den Innenhof der Wohnung näherten, tauchte der Mann plötzlich mit einer Waffe am Fenster auf. Daraufhin rückte sofort das SEK an.

Die SEK-Beamten stürmten die Wohnung und schnappten den Verdächtigen.

In der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte eine Schreckschusspistole und stellten diese sicher. Ein freiwilliger Alkoholtest zeigte: Der Mann hatte fast zwei Promille intus.