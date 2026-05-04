Citroën überschlägt sich auf A9: Zwei Personen verletzt, Auto im Graben

Dittersdorf - Heftiger Unfall auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Triptis und Dittersdorf. Am Sonntagmorgen überschlug sich gegen 1 Uhr ein Citroën.

Am Sonntagmorgen überschlug sich bei Dittersdorf auf der A9 in Fahrtrichtung München ein Auto. © Thüringer Polizei Autobahnpolizeiinspektion

Ein 66-Jähriger kam laut Angaben der Polizei mit seinem Auto links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Betonschutzwand.

In der Folge wurde der Citroën nach rechts in den Graben geschleudert und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Der ukrainische Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sein Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die A9 Richtung München kurzzeitig voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt.