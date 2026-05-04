Streit eskaliert: Mutter springt aus fahrendem Auto, Kind sieht alles mit an

Schömberg - Ein Beziehungsstreit hat am Freitagabend auf der B27 zu einem gefährlichen Zwischenfall geführt. Eine 40-jährige Frau sprang aus einem rollenden Auto. Auch ein Kind befand sich im Wagen.

Die Frau (40) wurde beim Sprung aus dem Auto verletzt, die Polizei nahm den Unfall auf. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war das Paar gegen 18.50 Uhr in einem Volvo von Balingen in Richtung Schömberg unterwegs, als es zu der Auseinandersetzung kam. Auf Höhe der Ampelanlage bei Dotternhausen eskalierte die Situation.

Die 40-Jährige öffnete die Autotür und sprang aus dem noch fahrenden Wagen. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der 50-jährige Fahrer fahruntüchtig war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über einem Promille.

Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an und beschlagnahmten noch vor Ort den Führerschein des Mannes.