Frau sucht Hund und löst Selbstschussanlage aus: Schrotkugeln verletzen sie schwer

Gommern/Dannigkow - In Dannigkow, einem Ortsteil von Gommern ( Landkreis Jerichower Land ), sorgte am Samstag ein Großaufgebot der Polizei für Aufsehen.

Die Polizei rückte am Samstag mit mehreren Sondereinheiten an. (Symbolfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

Grund dafür war das Auslösen einer Selbstschussanlage, wie das Polizeirevier Jerichower Land gegenüber TAG24 bestätigte.

Zuvor hatte eine Frau (54) auf der Suche nach ihrem Hund ein Privatgrundstück betreten. Sie soll laut ersten Erkenntnissen die Anlage ausgelöst haben und wurde von Schrotkugeln getroffen. Dadurch sei die Frau schwer verletzt worden.

Ob der Grundstückseigentümer die Selbstschussanlage errichtet hatte und aus welchen Gründen sie dort verbaut war, wird derzeit von der Kripo ermittelt.

Nach dem Vorfall wurden Haus und Grundstück von der Polizei durchsucht. Dabei kamen weitere Schusswaffen und gefährliche Gegenstände zum Vorschein, die anschließend sichergestellt wurden.