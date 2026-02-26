Crash mit Mauer, Verkehrszeichen und Straßenlaterne: Schwerer Verkehrsunfall in Sondershausen

Sondershausen - Heftiger Unfall in Sondershausen : Am Mittwoch krachte es gegen 15.10 Uhr im Bereich der Edmund-König-Straße und Possenallee.

In Sondershausen ereignete sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall. © Silvio Dietzel

Der Mann leitete laut Angaben der Polizei vermutlich aufgrund eines Bedienfehlers beim Fahren seines BMW ein Ausweichmanöver ein.

In der weiteren Folge kollidierte er mit einer Grundstücksmauer, einem Verkehrszeichen, einer Straßenlaterne sowie einem anderen Auto.

Der Fahrer des BMW sowie seine Beifahrerin wurden in ein Klinikum zur Versorgung der erlittenen Verletzungen gebracht. Der Fahrzeugführer gilt als leicht, die Beifahrerin als schwer verletzt.