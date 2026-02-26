Mann hantiert auf offener Straße mit Messer: Festnahme

Döbeln - Am späten Donnerstagvormittag ist es in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) zu einem großen Polizeieinsatz gekommen.

Am Donnerstagvormittag kam es in Döbeln auf der Kreuzung Dresdner Straße/Oschatzer Straße zu einem Polizeieinsatz. © EHL Media/Justin Kurowski

Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 11 Uhr an die Kreuzung Dresdner Straße/Oschatzer Straße gerufen.

Nach ersten Angaben der Polizei soll dort ein Mann mit einem Messer hantiert haben. Passanten waren auf ihn aufmerksam geworden und hatten die Einsatzkräfte alarmiert.

Die Beamten trafen den Mann noch vor Ort an und nahmen ihn vorläufig fest.

Er wurde auf das Revier gebracht und soll nach den ersten Maßnahmen in eine Fachklinik kommen.