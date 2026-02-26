Mann schlägt mit Glasflasche zu und flieht - Polizei sucht Zeugen!
Berlin - Am Mittwochnachmittag kam es am Bahnhof Berlin-Lichtenberg zu einem brutalen Angriff: Ein Mann schlug einem anderen mit einer abgebrochenen Glasflasche ins Gesicht und flüchtete. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.
Kurz vor 17 Uhr trafen die beiden Männer in der Bahnhofshalle aufeinander. Kurz darauf folgte der Unbekannte dem 35-Jährigen auf den S-Bahnsteig.
Plötzlich zerbrach der bislang Unbekannte eine Glasflasche und schlug dem Mann ins Gesicht. Dieser stürzte zu Boden und blieb mit schweren, blutenden Verletzungen liegen, während der Täter flüchtete.
Reisende leisteten Erste Hilfe und riefen den Rettungsdienst. Schwer verletzt wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht, während die Bundespolizei noch versuchte den flüchtigen Täter zu finden - ohne Erfolg.
Die Ermittler sicherten Überwachungsaufnahmen und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den unbekannten Täter ein.
Zum Zeitpunkt des Angriffs war der Bahnsteig voller Reisender. Zeugen, die den Angriff gesehen haben oder Hinweise zum Täter geben können, sollen sich dringend bei der Bundespolizei melden.
Hilfreiche Angaben nimmt die Polizei unter 030 / 2977790 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen. Alternativ kann auch die kostenlose Bundespolizei-Hotline 0800 / 6 888 000 genutzt werden.
Titelfoto: Moritz Frankenberg/dpa