Crash nach Vollrausch-Fahrt: Plötzlich richtet sich die Wut gegen die Polizei

Esthal/Erfenstein - Ein nächtlicher Einsatz in der Pfalz nimmt eine dramatische Wendung: Ein junger Mann sorgt mit seinem Verhalten gleich für mehrere Straftatbestände und bringt sich sowie andere in Gefahr.

Im rheinland-pfälzischen Esthal (Landkreis Bad Dürkheim) kam es am späten Samstagabend zu einem Unfall eines betrunkenen Autofahrers. © Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Wie die Polizei berichtet, wurde den Beamten am späten Samstagabend kurz nach 23 Uhr, ein 25-Jähriger aus Neustadt an der Weinstraße gemeldet. Er soll alkoholisiert in seinen Ford gestiegen und in Esthal losgefahren sein.

Wenig später entdeckten Einsatzkräfte das verunfallte Fahrzeug im Bereich Erfenstein.

Offenbar war der Wagen in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und anschließend nicht mehr fahrbereit. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Fahrer erlitt lediglich leichte Verletzungen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Betroffen waren sowohl das Fahrzeug als auch ein angrenzender Zaun.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten sofort starken Atemalkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,93 Promille.