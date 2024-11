Da staunten selbst die Einsatzkräfte: Kleinkrimineller wird plötzlich zum Angsthasen

Lauterbach - Eine derartige Verfolgungsjagd haben selbst die Einsatzkräfte noch nicht erlebt. Am gestrigen Donnerstagabend wollte sich ein junger Mann in Mittelhessen seiner Festnahme entziehen. Der Versuch verlief aber alles andere als geplant.

Da der Gesuchte plötzlich nicht mehr aus eigener Kraft vom Dach kam, musste sogar die Feuerwehr samt Kran anrücken. © Fuldamedia

Wie ein Polizeisprecher verkündete, nahm das Schauspiel in der Bahnhofstraße in Lauterbach (Vogelsbergkreis) seinen Lauf. Dort waren die Ordnungshüter gegen 22.30 Uhr gerade im Begriff, den wegen kleinerer Delikte per Haftbefehl gesuchten Kriminellen festzunehmen.

Damit schien der aber keinesfalls d'accord gewesen zu sein, weshalb er die Beine in die Hand nahm. Dabei schien es für ihn im ersten Moment sinnig zu sein, sich auf das Dach des Gebäudes zu flüchten. Dumm nur: Aufgrund einer plötzlichen Angstattacke war es dem Gesuchten scheinbar nicht mehr möglich, seinen Fluchtort aus eigener Kraft zu verlassen!

Den Beamten blieb schließlich keine andere Wahl, als die Feuerwehr in den Einsatz miteinzubeziehen. Der eigens hierfür angerückte Wagen samt Teleskopmast kam dann aber doch nicht zum Einsatz.

In der Zwischenzeit war es den Polizisten nämlich gelungen, den Flüchtigen davon zu überzeugen, dass seine Angst vor dem Abstieg unbegründet sei.