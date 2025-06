Mann drückt im Vorbeigehen 16-Jährigem Cannabis in die Hand - doch der war für die Polizei unterwegs

München - Ein 39-jähriger Mann wird sich garantiert gedacht haben: "Wie hoch ist bitte die Wahrscheinlichkeit?" Er hat einem 16-Jährigen am Münchner Flughafen Marihuana übergeben - nicht ahnend, dass es sich um einen Schülerpraktikanten der Bundespolizei handelte.

Alles in Kürze

Die Landespolizei erstattete Anzeige wegen eines besonders schweren Falls der illegalen Abgabe von Cannabis an einen Jugendlichen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften beide Männer ihre Reise fortsetzen.

Die Bundespolizei kündigte mit dieser kuriosen Geschichte zugleich einen Aktionstag für Interessierte am 13. September am Flughafen München an. Wer dabei sein möchte, muss sich über aktionstag@bundespolizei.de anmelden.