Dämliche Einbruchs-Aktion in Miniwelt Lichtenstein: Täter scheitern am Tor

Lichtenstein - Dämliche Einbruchs-Aktion in der Miniwelt Lichtenstein (Landkreis Zwickau ). Bislang unbekannte Täter drangen vermutlich in der Nacht in das Gelände ein - sie versuchten, einen Rasentraktor zu klauen. Doch der Diebstahl endete vor einem verschlossenen Tor.

Parkleiterin Anke Krasselt (57) auf dem Rasentraktor, den die Diebe vor einem verschlossenen Tor stehen ließen. © Andreas Kretschel

"Es ist beängstigend, dass Einbrecher auf unserem Gelände unterwegs waren", schildert Parkleiterin Anke Krasselt (57). Die Täter fuhren den Rasentraktor bis zu einem verschlossenen Tor.

Dort bemerkten sie offenbar, dass sie das Gerät nicht aus dem Gelände herausbekommen würden - sie ließen es daher davor stehen und nahmen nur den Schlüssel mit. Glücklicherweise blieb der Traktor auf dem Grundstück. "Wir sind auf das Gerät angewiesen", sagt die Parkleiterin. Nun heißt es, schnellstmöglich einen Ersatzschlüssel zu besorgen.

"Dieser versuchte Diebstahl rüttelt uns wach", sagt Krasselt. Sie will jetzt verstärkt auf nächtliche Sicherheitskontrollen setzen.



Laut Polizei drangen die Täter in der Zeit von Mittwochnachmittag, 16.30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 7 Uhr, in die Miniwelt ein. Von den Gangstern fehlt bisher jede Spur.