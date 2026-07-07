Darf die Polizei zu viel – Gewahrsam und Handgranaten? Karlsruhe prüft Bayerns Polizeigesetz

Karlsruhe/München - Die weitreichenden Befugnisse der bayerischen Polizei sind hochumstritten. Im Freistaat hat sich der Verfassungsgerichtshof schon mehrfach mit der Frage beschäftigt, ob die Eingriffe zu weit gehen - und das meist verneint.

Das höchste Gericht Deutschlands soll klären, ob das Polizeiaufgabengesetz (PAG) verfassungswidrig ist. © Peter Kneffel/dpa

Jetzt liegen zentrale Aspekte des Polizeiaufgabengesetzes (PAG) zur Prüfung in Karlsruhe.

Das Bundesverfassungsgericht verhandelt am Dienstag über eine Verfassungsbeschwerde und eine Normenkontrollklage.

Bundestagsabgeordnete von FDP, Linke und Grüne hatten 2018 den Antrag auf abstrakte Normenkontrolle - also auf Prüfung der Regelungen auf ihre Verfassungsmäßigkeit - in einer ungewöhnlichen "Allianz für den Rechtsstaat" auf den Weg gebracht.

Einen solchen Antrag können nur Bundesregierung, Landesregierung oder ein Viertel der Mitglieder des Bundestags stellen.

Die Verfassungsbeschwerde wird von der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) und dem Bündnis "NoPAG" unterstützt. Die Beschwerdeführer stammen demnach "aus der Mitte der Zivilgesellschaft".

Ein Hauptkritikpunkt im Streit um das PAG ist der Begriff der "drohenden Gefahr". Gemeint sind Situationen, in denen (noch) keine konkrete Gefahr besteht, eine Straftat also (noch) nicht unmittelbar zu erwarten ist. Die Polizei darf auf dieser Grundlage auch ermitteln, ob überhaupt eine konkrete Gefahr droht.