Polizeieinsatz auf dem Magdeburger Ring: Fahrbahn und Gleise vorübergehend gesperrt

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Am Montagabend musste der Magdeburger Ring wegen eines größeren Polizeieinsatzes gesperrt werden. Das war der Grund!

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Der Magdeburger Ring musste am Montagabend zeitweise gesperrt werden. Grund war ein größerer Rettungseinsatz.

Zeugen meldeten den auffälligen Mann bei der Polizei. (Symbolbild)
Zeugen meldeten den auffälligen Mann bei der Polizei. (Symbolbild)  © Jens Kalaene/dpa

Zeugen meldeten der Polizei Magdeburg gegen 19.35 Uhr über den Notruf, dass sich ein Mann auf der Brücke des Magdeburger Rings auf Höhe der Abfahrt Halberstädter Straße/Sudenburger Wuhne hinter dem Geländer befinden soll.

Umgehend machten sich die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei auf den Weg zum Einsatzort.

Hier konnten sie einen 34-Jährigen feststellen, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand.

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Den Rettungskräften gelang es, den Mann aus dem Gefahrenbereich zu bringen und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus zu transportieren.

Für den Einsatz mussten der Magdeburger Ring und die darunter liegenden Bahngleise in diesem Bereich komplett gesperrt werden.

Solltet Ihr von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa

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