Polizeieinsatz auf dem Magdeburger Ring: Fahrbahn und Gleise vorübergehend gesperrt

Magdeburg - Der Magdeburger Ring musste am Montagabend zeitweise gesperrt werden. Grund war ein größerer Rettungseinsatz.

Zeugen meldeten den auffälligen Mann bei der Polizei. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Zeugen meldeten der Polizei Magdeburg gegen 19.35 Uhr über den Notruf, dass sich ein Mann auf der Brücke des Magdeburger Rings auf Höhe der Abfahrt Halberstädter Straße/Sudenburger Wuhne hinter dem Geländer befinden soll.

Umgehend machten sich die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei auf den Weg zum Einsatzort.

Hier konnten sie einen 34-Jährigen feststellen, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand.

Den Rettungskräften gelang es, den Mann aus dem Gefahrenbereich zu bringen und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus zu transportieren.