Darmstadt: Seniorin überholt mehrere Autos und überschlagt sich dann mehrfach
Darmstadt - Mehrfach überschlagen! Eine 70 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Darmstadt schwer verletzt worden. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.
Nach Angaben der Polizei hatte die 70-Jährige gegen 13 Uhr zunächst mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit überholt, als sie im Anschluss gegen eine Mittelinsel in der Pallaswiesenstraße prallte.
Durch den Aufprall überschlug sich ihr Renault mehrfach. Dabei wurden auch weitere Fahrzeuge sowie eine Grundstücksmauer beschädigt.
Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Zur Ermittlung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Polizei prüft zudem, was zu der rasanten Fahrt geführt hat und ob eine medizinische Ursache hierfür zugrunde liegen könnte.
Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151/96941210 zu melden.
Titelfoto: 5VISION.NEWS