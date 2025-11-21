Darmstadt: Seniorin überholt mehrere Autos und überschlagt sich dann mehrfach

Darmstadt - Mehrfach überschlagen! Eine 70 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Darmstadt schwer verletzt worden. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.

Nach mehreren Überholvorgängen überschlug sich am Donnerstagmittag in Darmstadt eine Seniorin mit ihrem Renault. © 5VISION.NEWS

Nach Angaben der Polizei hatte die 70-Jährige gegen 13 Uhr zunächst mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit überholt, als sie im Anschluss gegen eine Mittelinsel in der Pallaswiesenstraße prallte.

Durch den Aufprall überschlug sich ihr Renault mehrfach. Dabei wurden auch weitere Fahrzeuge sowie eine Grundstücksmauer beschädigt.

Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Ermittlung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Polizei prüft zudem, was zu der rasanten Fahrt geführt hat und ob eine medizinische Ursache hierfür zugrunde liegen könnte.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.