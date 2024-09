Dating-Plattform als fiese Falle: Durchsuchungen und Festnahmen nach Raub-Serie

Insgesamt elf Wohnungen wurden in Darmstadt, Büttelborn und Erfurt durchsucht. © 5VISION.NEWS

Die Durchsuchungen fanden laut Polizei und der Staatsanwaltschaft Darmstadt am gestrigen Mittwoch statt. Insgesamt elf Wohnungen - vor allem in Darmstadt, aber auch in Büttelborn und in Erfurt - wurden von den Beamten durchsucht.

Was wird der Bande vorgeworfen?

Nach den bisherigen Ermittlungen sollen die Männer in unterschiedlichen Besetzungen seit Oktober 2023 für mindestens acht Raubüberfälle in Darmstadt verantwortlich sein.

Laut Polizei war dabei das Vorgehen immer gleich. Mit den Opfern wurde über die Dating-Plattform ein Treffen im Bereich der Waldkolonie vereinbart.

Dort bedrohten dann mehrere Täter die Geschädigten mit Messern oder einer Handfeuerwaffe und forderten die Herausgabe von Geld und persönlichen Gegenständen.

Insgesamt sollen die Beschuldigten so mehrere Tausend Euro, EC-Karten und Smartphones erbeutet haben.