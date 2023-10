Davidstern und "Kindermörder": Israelisches Restaurant beschmiert

Die besprühte Flache der Hauswand des Restaurants wurde mit Müllsäcken abgeklebt. © Besold/vifogra/dpa

Zusammen mit dem Schriftzug "Kindermörder" wurde der Davidstern auf einer in einer Größe von etwa 1,5 mal 1,2 Meter an die Hausfassade des Restaurants in der Spohrstraße in der Nacht zu Sonntag gesprüht.

Laut Polizei konnte der genaue Schaden noch nicht beziffert werden. Die Schmierereien wurden mit Müllsäcken abgeklebt.

In der Zeit des Nationalsozialismus wurden Gebäude mit dem Davidstern markiert, um jüdische Bewohner kenntlich zu machen.

Das Fachkommissariat für Staatsschutz der Nürnberger Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise zum Fall.