Defekte Powerbank: Großer Schaden bei Hausbrand in Nottertal-Heilinger Höhen

Nottertal-Heilinger Höhen (Unstrut-Hainich-Kreis) - Bei einem Brand in Nottertal-Heilinger Höhen ist ein Schaden von etwa 80.000 Euro entstanden.

Eine defekte Powerbank löste am Dienstag einen Hausbrand aus. (Archivbild) © Sabina Crisan/dpa

Wie ein Polizeisprecher sagte, geriet dort am Dienstag das Dachgeschoss eines Wohnhauses in Brand. Eine 23 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt: Sie knickte mit dem Fuß um.

Drei Bewohner des Hauses retteten sich nach draußen. Laut dem Polizeisprecher deutet alles darauf hin, dass eine defekte Powerbank den Brand auslöste.

Den Angaben zufolge erfuhr die Polizei gegen Mitternacht, dass es in dem Haus in der Marktgasse brennt. Demnach hörten die Anwohner erst einen lauten Knall, woraufhin Feuer ausbrach.