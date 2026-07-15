Zwei Kinder bei Grillunfall schwer verletzt: Polizei ermittelt gegen Vater
Eisleben - In der Lutherstadt Eisleben (Mansfeld-Südharz) wurden am Dienstagabend zwei Kinder bei einem Grillunfall schwer verletzt. Die Polizei ermittelt derzeit gegen den Vater.
Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz erklärte, soll es beim Grillen im familiären Umfeld mutmaßlich durch den fehlerhaften Umgang des Vaters mit brennbarer Flüssigkeit zu dem folgenschweren Unglück gekommen sein.
Es sei zu einer Verpuffung gekommen, bei der ein achtjähriger Junge und ein fünfjähriges Mädchen schwere Verletzungen davontrugen.
Beide Kinder mussten zur weiteren Behandlung per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.
Sie befinden sich jedoch nicht in Lebensgefahr, erklärte eine Sprecherin der Polizei.
Der 31 Jahre alte Vater zog sich selbst leichte Verletzungen zu, die ambulant behandelt werden konnten. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa