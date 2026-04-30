Déjà-vu: Tätowierungen entlarven Fahrraddieb

Rosenheim – Polizisten in Rosenheim haben einen gesuchten mutmaßlichen Fahrraddieb aus dem Sommer 2025 geschnappt, weil sie dessen markante Tätowierungen wiedererkannten.

Die Polizei konnte den Mann schließlich festnehmen. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Der 31-Jährige soll ein Fahrrad gestohlen und einen weiteren Diebstahlversuch unternommen haben, wie die Polizei mitteilte. Seine Taten seien von Videokameras aufgenommen worden.

Da der Mann bei den Diebstählen eine kurze Hose trug, fielen den Beamten im Bein- und Fußbereich markante Tätowierungen auf. Dennoch konnte der Mann zunächst nicht gefunden werden.

Zivilpolizisten erlebten am Mittwoch jedoch einen Déjà-vu-Moment, als ihnen in der Rosenheimer Innenstadt ein Mann mit genau denselben Tätowierungen auffiel.