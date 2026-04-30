"FCK TÜV": Moped-Fahrer flüchtet mit auffälligem Kennzeichen

Saalfeld - Am Mittwochabend fiel Polizisten das Kennzeichen eines Mopeds in Saalfeld negativ auf.

Am Mittwochabend fiel Polizisten das ungewöhnliche Kennzeichen eines Mopeds in Saalfeld negativ auf. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 20.30 Uhr bemerkten Polizeibeamte in der Hannostraße das ungewöhnliche Versicherungskennzeichen auf einem Moped.

Statt der üblichen Zahlen und Buchstaben, fand sich die Abkürzung "FCK TÜV", womit vermutlich die Prüforganisation herabgewürdigt werden sollte.

Als die Polizisten den jungen Mann kontrollieren wollten, beschleunigte der 17-Jährige und ergriff die Flucht.

Der Mopedfahrer war dabei mit über 90 km/h unterwegs und missachtete mehrere Stoppschilder. In der Hüttenstraße konnte er schließlich von Polizeibeamten gestoppt und kontrolliert werden.

Dabei stellte sich heraus, dass das Moped nicht versichert war. Zudem besteht der Verdacht, dass es technisch manipuliert wurde und deutlich schneller fuhr als die erlaubten 60 km/h.