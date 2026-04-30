Nach Auto-Sturz in Hafenbecken: Auch 17-jähriges Mädchen gestorben

Frankfurt am Main - Ein Auto mit fünf jungen Menschen stürzte vor knapp einer Woche in ein Hafenbecken . Nun ist auch das zweite aus dem Main geborgene Opfer tot.

Nach dem schweren Unfall im Frankfurter Osthafen ist jetzt auch ein 17-jähriges Mädchen verstorben, das zwischenzeitlich im Krankenhaus behandelt wurde. © 5VISION.NEWS

Nach dem schweren Autounfall im Frankfurter Osthafen ist nun auch das zweite aus dem Main geborgene Opfer gestorben. Das gaben die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Frankfurt am Main bekannt.

Die 17-Jährige starb demnach am Mittwochabend im Krankenhaus. Ein 18 Jahre alter Insasse war bereits einen Tag nach dem Unfall im Krankenhaus gestorben.

Insgesamt fünf junge Menschen im Alter von 17 und 18 Jahren waren am 24. April in einem Fahrzeug unterwegs und gerieten auf das Gelände des Osthafens.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der Wagen auf das Hafenbecken zu, durchbrach ein dort angebrachtes Schutzgitter und stürzte anschließend von der rund acht Meter hohen Kaimauer kopfüber in das Nordbecken.

Drei der Insassen konnten sich vor dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehr bereits eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Die zwei inzwischen Verstorbenen befanden sich noch im Auto und mussten von Tauchern der Feuerwehr aus dem Wasser geborgen werden.