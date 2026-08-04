Deo, Haarspray und Feuer: Elfjähriger nach Verpuffung in Spezialklinik eingeliefert

Prüm - Ein folgenschweres Spiel mit leicht entzündlichen Sprays und Feuer hatte für einen Jungen im rheinland-pfälzischen Prüm dramatische Konsequenzen.

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm kam es am Sonntag zu einer folgenschweren Verpuffung, bei der ein elfjähriger Junge schwer verletzt wurde. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Sonntag gegen 20.20 Uhr in der Straße Am Stadtwald in Prüm.

Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge kam es beim Spielen mehrerer Kinder mit Deo, Haarspray und Feuer zu einer Verpuffung.

Dabei erlitt der Elfjährige schwere Brandverletzungen. Er musste zunächst vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik gebracht werden.

Die Polizei untersucht nun die genauen Umstände des Geschehens. Insbesondere soll geklärt werden, welche Handlungen den einzelnen beteiligten Kindern zuzuordnen sind.