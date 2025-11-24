Der Dating-Schwindler aus der Prignitz: Online-Flirt endet bei der Polizei

Wittenberge - Ein vermeintlich romantischer Online-Flirt hat für eine 43-jährige Frau aus der Prignitz ein unerwartet bitteres Ende genommen.

Auf einer Datingplattform hat die Frau den vermeintlichen Verehrer kennengelernt. (Symbolbild) © Bildmontage: Sebastian Gollnow/dpa, Monika Skolimowska/dpa (Symbolfotos)

Seit Anfang Oktober schrieb sie mit einem Mann, den sie über eine Datingplattform kennengelernt hatte. Er erzählte ihr, er sei von seiner Ehefrau getrennt und müsse dringend einen fünfstelligen Geldbetrag vor ihr in Sicherheit bringen.

Um ihm zu "helfen", eröffnete die Frau mehrere Konten, auf denen Geld einging, das sie anschließend auf ein Wallet weiterleitete. Alles schien zunächst glaubwürdig, bis der Unbekannte ein geplantes Treffen plötzlich absagte. Der Liebessuchenden kamen schließlich erste Zweifel.

Sie begann selbst zu recherchieren. Die Fotos, die der Mann ihr geschickt hatte, führten zu einem Social-Media-Profil eines völlig anderen Namens.

Der Prignitzerin wurde klar, dass sie einem Schwindler auf den Leim gegangen war. Kurz darauf erstattete sie Anzeige bei der Polizei.