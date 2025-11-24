Radfahrer nur knapp verfehlt: Busfahrerin kracht mit fast 3 Promille gegen Baum

Wolfsburg - Im Wolfsburger Stadtteil Hattorf ( Niedersachsen ) ist am Freitag ein Linienbus mit mehreren Fahrgästen verunglückt. Die Busfahrerin soll betrunken gewesen sein.

Die Fahrerin des Busses wurde bei dem Crash leicht verletzt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ersten Ermittlungen der Polizei Wolfsburg zufolge war die 52-Jährige gegen 20.10 Uhr mit dem Bus auf der Landstraße 294 in Richtung Hattorf unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache soll sie auf Höhe der Straße Lindenkamp einen dortigen Kreisverkehr überfahren haben. Das Fahrzeug kam daraufhin nach rechts von der Straße ab, kollidierte mit mehreren Straßenschildern und einem Baum, bevor es stark beschädigt wieder auf der Fahrbahn zum Stehen kam.

"Ein Radfahrer, der sich in der Nähe des Kreisels an einem Fußgängerüberweg befand, wurde nur knapp von dem Bus verfehlt und blieb, ebenso wie die Insassen des Busses, glücklicherweise unverletzt", erklärte die Polizei. Lediglich die Busführerin wurde leicht verletzt.

Bei der Überprüfung der Fahrerin stellte sich heraus, dass sie während der Fahrt stark alkoholisiert gewesen war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde sie mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht.